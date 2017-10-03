В Кызылорде задержаны браконьеры выловившие 300 кг рыбы в Малом Арале
3 октября 2017, 19:19
Им грозит штраф до трехсот месячных расчетных показателей.
В результате рейдовых работ сотрудники природоохранной полиции местной полицейской службы Аральского РОВД совместно с сотрудниками Кызылординской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира задержали двух браконьеров с незаконным рыбным уловом, добытые на Малом Аральском море, сообщает пресс-служба областного ДВД.
Ими оказались жители Аральского района 1976 и 1971 г.р., которые не имели при себе необходимых документов. У задержанных изъяли сети длинной 900 метров, моторную лодку и рыбный улов с общим весом 287,5 кг., как 118 кг. судака, 37 кг. карасья, 24,5 кг. сазана, 103,5 кг. воблы.
В настоящее время данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебных расследовании по пункту 4 части 3 статьи 335 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений), ведется досудебное расследование.
Если вина задержанных лиц будет доказана, то решением суда наказывается штрафом в размере до трехсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до семидесяти пяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Фото: пресс-службы ДВД
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