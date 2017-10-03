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Трамп пообещал в будущем обсудить законы, касающиеся контроля над оружием

3 октября 2017, 19:27

Президент США назвал стрелка из Лас-Вегаса сумасшедшим.

Президент США Дональд Трамп заявил, что 64-летний Стивен Пэддок, устроивший стрельбу в Лас-Вегасе, был сумасшедшим, передает RT.

«Он был больным человеком, сумасшедшим, у которого, я думаю, было много проблем», — цитирует американского лидера телеканал NBC News.

По его словам, спецслужбы серьёзно занимаются изучением личности стрелка.

Трамп также сообщил, что в будущем планирует обсудить законы, касающиеся контроля над оружием в США.

Ранее Дональд Трамп почтил минутой молчания память жертв стрельбы в Лас-Вегасе.

В ночь на 2 октября Стивен Пэддок открыл стрельбу с 32-го этажа гостиничного комплекса в ходе фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе. По последним данным, погибли 58 человек, пострадали более 500. Злоумышленник покончил с собой до прибытия полиции.

Фото: www.macdigger.ru

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