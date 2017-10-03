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Двухголовый теленок родился на ферме в Пакистане

3 октября 2017, 19:32

Сотрудники фермы, где родился теленок, предполагают, что тот не проживет дольше двух месяцев.

На одной из ферм в пакистанском городе Карачи появился на свет двухголовый теленок. У малыша, которому сейчас пять дней, два мозга и одно тело. Хозяин животного говорит, что у голов теленка разная температура. Неизвестно, сколько он проживет, сообщает Вести.ru со ссылкой на Daily Mail.

Двухголовый теленок страдает от редкого заболевания, полицефалии. Из-за большой массы своих голов малыш не может самостоятельно встать на ноги.

Сотрудники фермы, где родился теленок, предполагают, что тот не проживет дольше двух месяцев.



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