Двухголовый теленок родился на ферме в Пакистане

Сотрудники фермы, где родился теленок, предполагают, что тот не проживет дольше двух месяцев.

На одной из ферм в пакистанском городе Карачи появился на свет двухголовый теленок. У малыша, которому сейчас пять дней, два мозга и одно тело. Хозяин животного говорит, что у голов теленка разная температура. Неизвестно, сколько он проживет , сообщает , сообщает Вести.ru со ссылкой на Daily Mail.





Двухголовый теленок страдает от редкого заболевания, полицефалии. Из-за большой массы своих голов малыш не может самостоятельно встать на ноги.





Сотрудники фермы, где родился теленок, предполагают, что тот не проживет дольше двух месяцев.







