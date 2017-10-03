В Астане будут внедрять новую коммерческую модель школьных перевозок
3 октября 2017, 19:38
Данная мера позволит снять нагрузку на транспортную сеть, передает медиацентр столичного акимата.
В настоящее время в нескольких школах, влияющих на дорожное движение, проводится работа по внедрению новой модели, сообщил на брифинге в понедельник в СЦК руководитель городского Управления пассажирского транспорта Бекмырза Игенбердинов, передает официальный сайт столицы.
«Для этого разработали опросники для родителей, чтобы узнать, готовы ли они какую-то условную сумму платить для того, чтобы его ребенка перевозили из дома в школу и обратно шесть дней в неделю. И, когда мы получим все данные, уже сможем организовать какие-то регулярные маршруты от жилых комплексов до школы и в обратном направлении. Я думаю, это будет очень удобно. Потому что родители, заплатив за перевозку своего ребенка, знают, что она осуществляется квалифицированными водителями, есть сопровождающее лицо, валидация. То есть дети будут заходить в автобусы, и родители будут через приложение видеть, что его ребенок сел в автобус и вышел. Соответственно, родитель может отслеживать его движение», – рассказал Б. Игенбердинов.
В ближайшее время пилотный проект будет организован в двух школах. Для этого будут использованы автобусы, перевозившие детей на ЭКСПО.
Фото: сайт Астаны
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