В сети появилось видео поножовщины на автодороге в Актау
3 октября 2017, 19:44
В ходе словесной перепалки один из водителеи получил ножевое ранение в живот.
Видео с поножовщиной на автодороге в Актау появилось в сети. Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу (МОБ). Его состояние медики оценивают как тяжелое. Об этом сообщил Надиркожа Мусаев, заведующий приемным покоем МОБ, передает Лада.
Происшествие случилось сегодня, 3 октября, на автодороге между 12 и 13 микрорайонами Актау. На кадрах видеоролика запечатлен конфликт между двумя мужчинами.
С ножевым ранением в живот пострадавшего 1992 года рождения доставили в 13:35 в операционный зал МОБ. Мужчина, как рассказали медики, получил проникающее ранение с повреждением внутренних органов.
- Пациенту проведена операция, он находится в тяжелом состоянии в операционной. По словам сопровождающих, мужчина находился за рулем машины. В ходе словесной перепалки с неизвестным лицом он получил ножевое ранение в живот, - прокомментировал Надиркожа Мусаев.
Фото: lada.kz
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