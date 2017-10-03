Северная Корея грозит Японии «ядерными облаками»
3 октября 2017, 21:18
15 сентября Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японии.
В Пхеньяне заявили, что, если давление Токио на Северную Корею продолжится, Япония может столкнуться с появлением «ядерных облаков», передает Росбалт.
«Давление Японии на КНДР, обостряющее напряженность на Корейском полуострове, является саморазрушительным актом, который подталкивает ядерные облака к японским островам», — передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
15 сентября Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японии, которая пролетела над островом Хоккайдо в направлении Тихого Океана.
Фото: fishki.net
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