Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Северная Корея грозит Японии «ядерными облаками»

3 октября 2017, 21:18

15 сентября Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японии.

В Пхеньяне заявили, что, если давление Токио на Северную Корею продолжится, Япония может столкнуться с появлением «ядерных облаков», передает Росбалт.
«Давление Японии на КНДР, обостряющее напряженность на Корейском полуострове, является саморазрушительным актом, который подталкивает ядерные облака к японским островам», — передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
15 сентября Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японии, которая пролетела над островом Хоккайдо в направлении Тихого Океана.

Фото: fishki.net

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...