Стали известны подробности крушения самолёта в Алматинской области

Имена погибших: командир воздушного судна – Цой Г.Н. – гражданин Кыргызстана, второй пилот – Кутафин Е. – гражданин РК. Остальных пока не называют.

В Комитете гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК сообщили подробности авиакатастрофы, а также имена погибших при крушении самолета Ан-28 В 28 км от Алматы близ с.Междуреченское , передает , передает Zakon.kz





«3 октября 2017 года через 12 минут после взлета исчез с радаров самолет малой авиации Ан-28 Авиакомпании «East Wing», выполнявший полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы-Шымкент. Командир воздушного судна – Цой Г.Н. – гражданин Кыргызстана, второй пилот – Кутафин Е. – гражданин Казахстана. На борту кроме экипажа было два медицинских работника. Всего на борту с экипажем было пять человек», - говорится в сообщении Комитета.





Также отмечается, что воздушное судно Ан-28 было производено в Польше, регистрационный номер UP – A2807, год выпуска 1990 года (27 лет), максимальный взлетный вес - 5690 кг.





Координаты установлены. Сотрудники Управления по расследованию авиационных происшествий Департамента по расследованию на транспорте Министерства по инвестициям и развитию РК в течении часа после поступления информации об авиационном событии, выехали на место авиационного происшествия.





По информации руководителя пресс-службы акима Алматинской области Галымурата Жукела , самолёт упал на территории крестьянского хозяйства, расположенного в Илийском районе. При падении воздушное судно задело линии электропередач, кроме этого никакое гражданское построение не было разрушено.







