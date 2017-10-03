Стали известны подробности крушения самолёта в Алматинской области
3 октября 2017, 21:30
Имена погибших: командир воздушного судна – Цой Г.Н. – гражданин Кыргызстана, второй пилот – Кутафин Е. – гражданин РК. Остальных пока не называют.
В Комитете гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК сообщили подробности авиакатастрофы, а также имена погибших при крушении самолета Ан-28 В 28 км от Алматы близ с.Междуреченское, передает Zakon.kz
«3 октября 2017 года через 12 минут после взлета исчез с радаров самолет малой авиации Ан-28 Авиакомпании «East Wing», выполнявший полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы-Шымкент. Командир воздушного судна – Цой Г.Н. – гражданин Кыргызстана, второй пилот – Кутафин Е. – гражданин Казахстана. На борту кроме экипажа было два медицинских работника. Всего на борту с экипажем было пять человек», - говорится в сообщении Комитета.
Также отмечается, что воздушное судно Ан-28 было производено в Польше, регистрационный номер UP – A2807, год выпуска 1990 года (27 лет), максимальный взлетный вес - 5690 кг.
Координаты установлены. Сотрудники Управления по расследованию авиационных происшествий Департамента по расследованию на транспорте Министерства по инвестициям и развитию РК в течении часа после поступления информации об авиационном событии, выехали на место авиационного происшествия.
По информации руководителя пресс-службы акима Алматинской области Галымурата Жукела, самолёт упал на территории крестьянского хозяйства, расположенного в Илийском районе. При падении воздушное судно задело линии электропередач, кроме этого никакое гражданское построение не было разрушено.
Напомним, что самолет авиакомпании East Wing, следовавший по маршруту Алматы - Шымкент упал в 19 часов 15 минут в Илийском районе Алматинской области. Все пять тел найдены.
Фото: Galymurat Zhukel Facebook
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