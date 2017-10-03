Джаред Лето сыграет скончавшегося основателя Playboy

Режиссером байопика выступит Бретт Рэтнер, автор таких фильмов, как «Час пик», «Красный дракон», «Несносные боссы», «Как украсть небоскреб» и «После заката».

«Джаред — мой старый друг. Когда он услышал, что я приобрел права на историю Хефа, он сказал мне: "Я хочу сыграть его. Я хочу понять его". И мне правда кажется, что Джареду удастся. Он один из величайших актеров нашего времени», — заявил кинематографист.





Производством ленты займется кинокомпания RatPac Entertainment.





Хью Хефнер скончался ранее в сентябре на 92-м году жизни.