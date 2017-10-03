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Джаред Лето сыграет скончавшегося основателя Playboy

3 октября 2017, 21:49

Хью Хефнер скончался ранее в сентябре на 92-м году жизни.

Американский актер Джаред Лето исполнит роль основателя мужского журнала Playboy Хью Хефнера. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Режиссером байопика выступит Бретт Рэтнер, автор таких фильмов, как «Час пик», «Красный дракон», «Несносные боссы», «Как украсть небоскреб» и «После заката».

«Джаред — мой старый друг. Когда он услышал, что я приобрел права на историю Хефа, он сказал мне: "Я хочу сыграть его. Я хочу понять его". И мне правда кажется, что Джареду удастся. Он один из величайших актеров нашего времени», — заявил кинематографист.

Производством ленты займется кинокомпания RatPac Entertainment.

Хью Хефнер скончался ранее в сентябре на 92-м году жизни.

Фото: Tochka.net

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