Джаред Лето сыграет скончавшегося основателя Playboy
3 октября 2017, 21:49
Хью Хефнер скончался ранее в сентябре на 92-м году жизни.
Американский актер Джаред Лето исполнит роль основателя мужского журнала Playboy Хью Хефнера. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Режиссером байопика выступит Бретт Рэтнер, автор таких фильмов, как «Час пик», «Красный дракон», «Несносные боссы», «Как украсть небоскреб» и «После заката».
«Джаред — мой старый друг. Когда он услышал, что я приобрел права на историю Хефа, он сказал мне: "Я хочу сыграть его. Я хочу понять его". И мне правда кажется, что Джареду удастся. Он один из величайших актеров нашего времени», — заявил кинематографист.
Производством ленты займется кинокомпания RatPac Entertainment.
Хью Хефнер скончался ранее в сентябре на 92-м году жизни.
Фото: Tochka.net
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