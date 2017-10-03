Алматинскому зоопарку передали львенка, который 2 месяца назад был выкуплен у частников

Львенок был болен и слаб. Сейчас он значительно набрал в весе и чувствует себя гораздо лучше.

В зоопарке Алматы опять пополнение. Наконец, после 2 месячного лечения зоопарку передали львенка Али, который в конце лета был выкуплен у частников, передает передает Zakon.kz со ссылкой на информацию директора городского зоосада Ержана Еркинбаева.





Как сообщил Е.Еркинбаев на своей странице в Facebook, передача львенка прошла сегодня. По его информации у Али развитый рахит, перелом бедра, в 3 раза увеличена печень, интоксикация органов, под корень выстрижены когти.





«Сейчас он значительно набрал в весе и чувствует себя гораздо лучше, но всё же очень слаб. Будем бороться за его здоровье», - написал он в ФБ.





Операцию по выкупу оплатил частный фонд.













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