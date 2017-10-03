Астанчан просят не верить фейковым сообщениям в WhatsApp о штрафах за нарушение ПДД





«Уважаемые жители и гости столицы! На фоне повышенного интереса к вопросам общественного транспорта, в последнее время в социальных сетях и WhatsApp группах появляются разного рода фейк скриншоты сообщений о, якобы, начислении штрафа за нарушение ПДД. Просьба ко всем жителям и гостям столицы: быть внимательными, перепроверять данного рода сообщения и не распространять недостоверную информацию. Соблюдайте правила дорожного движения! Желаем Вам удачи на дорогах!», - написала она в ФБ.