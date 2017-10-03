Астанчан просят не верить фейковым сообщениям в WhatsApp о штрафах за нарушение ПДД
3 октября 2017, 22:21
Проверить наличие штрафов можно на сайте еgov.kz.
В Астане распространяют сообщения о начислении штрафа за нарушение ПДД посредством мессенджеры. Как сообщила пресс-секретарь столичного акима Эльвира Жургенбаева на своей странице в Facebook это фальшивые скриншоты и недостоверная информация, передает Zakon.kz.
«Уважаемые жители и гости столицы! На фоне повышенного интереса к вопросам общественного транспорта, в последнее время в социальных сетях и WhatsApp группах появляются разного рода фейк скриншоты сообщений о, якобы, начислении штрафа за нарушение ПДД. Просьба ко всем жителям и гостям столицы: быть внимательными, перепроверять данного рода сообщения и не распространять недостоверную информацию. Соблюдайте правила дорожного движения! Желаем Вам удачи на дорогах!», - написала она в ФБ.
На фото пример одного из фейк скриншота.
Фото: иллюстративное 24.kz
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