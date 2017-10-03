Китаец пытался сесть в поезд с 50 гадюками в чемодане

При вскрытии чемодана в нем нашли завернутый в полотенце пакет, в котором и были змеи.

Сотрудники службы безопасности одного из вокзалов в КНР остановили пассажира, который попытался пронести в поезд в чемодане 50 живых гадюк. По словам мужчины, он намеревался использовать рептилий для производства вина, передает передает Вести.ru





Инцидент произошел 1 октября в провинции Чжэцзян. сообщает South China Morning Post. Мужчина возрастом 50 с небольших лет привлек внимание служащих вокзала, после того как внутри его чемодана при просвечивании сканнером обнаружили шевелящуюся массу. При вскрытии чемодана в нем нашли завернутый в полотенце пакет, в котором и были змеи.





Пассажир рассказал, что приехал из города Гуанчжоу на юге страны по совету друга, чтобы купить 4 килограмма змей, которые здесь продаются по более дешевой цене. По возвращении домой он планировал делать из них вино, которое традиционно используется в Китае в качестве стимулирующего средства.

Рептилий конфисковали и передали представителям управления по защите окружающей среды, которые подтвердили, что гадюки являются дикими, а не выращены на какой-либо из ферм. Мужчина был задержан для дальнейшего допроса. Пока неизвестно, будут ли ему предъявлены какие-либо обвинения, однако торговля дикими животными в Китае запрещена.





Для изготовления змеиного вина рептилии замачиваются в сосуде с рисовой водкой или другим крепким алкоголем, иногда с добавлением трав, на несколько месяцев, пока их яд не растворяется. Его используют при самых различных проблемах со здоровьем, а также в качестве афродизиака.



