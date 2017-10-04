В трёх областях РК объявили штормовое предупреждение
4 октября 2017, 00:20
Ожидается понижение температуры и дождь с переходом в снег.
На большей части республики специалисты прогнозируют дожди со снегом. Синоптики объявили штормовое предупреждение в трёх областях – Костанайской, Кызылординской и Южно-Казахстанской, передает Zakon.kz со ссылкои на РГП Казгидромет.
По данным специалистов, В ЮКО ночью 4-5 октября ожидаются осадки, в горных районах сильные (дождь с переходом в снег). Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. Понижение температуры местами до 3 мороза. Вероятность шторма 90-95%.
В Кызылординской области ночью 4-5 октября ожидается понижение температуры воздуха местами 3 мороза.
В Костанайской области ожидается местами туман, ветер северо-западный ночью местами, днем временами 15-20 м/с.
Фото: www.look.com.ua
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