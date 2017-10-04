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Прокуроры нашли в интернете объявления о продаже органов в Казахстане

4 октября 2017, 01:13

Причем к этому сайту имеется свободный доступ пользователей на всей территории Казахстана.

Прокуроры обнаружили объявления о купле-продаже органов на одном из иностранных сайтов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Западно-Казахстанской области.

Отмечается, что на одном из сайтов «были размещены объявления о купле-продаже тканей (части ткани) и (или) органов (части органов) человека», причем к этому сайту имеется свободный доступ пользователей на всей территории Казахстана.

«В соответствии с пунктом 3 статьи 24 Закона «О СМИ», на распространение продукции иностранных средств массовой информации, нарушающей Конституцию Республики Казахстан и нормы данного закона, в судебном порядке налагается запрет», - сообщили в ведомстве.

Исходя из пункта 4 статьи 14 Закона, запрет на распространение средства массовой информации допускается только на основании вступившего в законную силу решения суда. В этой связи, по заявлению прокурора района решением Таскалинского районного суда интернет-ресурс, распространяемый на всей территории Казахстана, признан незаконным, и прекращено его распространение на территории республики.

Решение суда в законную силу не вступило.

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