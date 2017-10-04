Опубликовано видео из номера лас-вегасского стрелка
4 октября 2017, 01:17
В кадре видна опечатанная полицией дверь номера, где проживал 64-летний Стивен Пэддок, и часть обстановки комнаты.
Опубликовано видео с места, откуда, вероятно, велась стрельба по посетителям и участникам музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. Запись выложил в своем Twitter телеканал ABC News.
В кадре видна опечатанная полицией дверь номера, где проживал 64-летний Стивен Пэддок, и часть обстановки комнаты. Кто и при каких обстоятельствах снял видео, не уточняется.
Накануне Пэддок открыл из окна гостиничного номера огонь по людям, пришедшим на фестиваль. Жертвами стали 59 человек, ранения получили около 500.
New video shows entryway to Las Vegas shooting suspect’s hotel room, long gun still visible on the floor inside. https://t.co/VS7w4vBKJSpic.twitter.com/a3jGl5xhIR— ABC News (@ABC) 3 октября 2017 г.
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