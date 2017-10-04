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Опубликовано видео из номера лас-вегасского стрелка

4 октября 2017, 01:17

В кадре видна опечатанная полицией дверь номера, где проживал 64-летний Стивен Пэддок, и часть обстановки комнаты.

Опубликовано видео с места, откуда, вероятно, велась стрельба по посетителям и участникам музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. Запись выложил в своем Twitter телеканал ABC News.

В кадре видна опечатанная полицией дверь номера, где проживал 64-летний Стивен Пэддок, и часть обстановки комнаты. Кто и при каких обстоятельствах снял видео, не уточняется.

Накануне Пэддок открыл из окна гостиничного номера огонь по людям, пришедшим на фестиваль. Жертвами стали 59 человек, ранения получили около 500.



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