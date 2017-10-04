Король Испании назвал действия властей Каталонии незаконными

Король Испании Фелипе VI заявил, что действия правительства Каталонии в связи с референдумом о независимости автономии незаконны

"Мы стали свидетелями незаконных действий Женералитата Каталонии", — заявил король Испании в ходе телеобращения к нации.





Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел в это воскресенье.





На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.







