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Король Испании назвал действия властей Каталонии незаконными

4 октября 2017, 01:41

Референдум о независимости не признают испанские власти.

Король Испании Фелипе VI заявил, что действия правительства Каталонии в связи с референдумом о независимости автономии незаконны, передает РИА Новости.

"Мы стали свидетелями незаконных действий Женералитата Каталонии", — заявил король Испании в ходе телеобращения к нации.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел в это воскресенье.

На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.



Фото: © РИА Новости / Виталий Подвицкий

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