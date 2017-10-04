Король Испании назвал действия властей Каталонии незаконными
4 октября 2017, 01:41
Референдум о независимости не признают испанские власти.
Король Испании Фелипе VI заявил, что действия правительства Каталонии в связи с референдумом о независимости автономии незаконны, передает РИА Новости.
"Мы стали свидетелями незаконных действий Женералитата Каталонии", — заявил король Испании в ходе телеобращения к нации.
Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел в это воскресенье.
На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.
Фото: © РИА Новости / Виталий Подвицкий
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