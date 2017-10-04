Названы страны, которым глобальное потепление выгоднее всего

Международный валютный фонд (МВФ) представил обзор «Перспективы развития мировой экономики», в котором указал на страны — выгодополучатели от глобального потепления. Судя по отчету, бедные страны в жарких регионах, где проживает большинство населения мира, скорее всего, пострадают от роста средних температур больше других.

При этом другим странам изменение климата, напротив, позволит ускорить рост экономики. Так, Монголии глобальное потепление добавит 1,4% ВВП (это самый высокий показатель). На втором месте — Исландия, 1% ВВП. Третья — Финляндия, 0,9% ВВП. Наконец, четвертая — Россия, 0,8%.

Также в первую десятку бенефициаров глобального потепления вошли Норвегия, Канада, Швеция, Эстония, Казахстан и Латвия.

Разумеется, это не означает, что все вышеназванные страны превратятся в тропический рай. Во-первых, исследователи вывели свои оценки исходя из относительно небольших погодных колебаний, наблюдаемых в прошлом. Поэтому никто не может действительно знать, что произойдет, если температура будет выше, чем когда-либо за время существования человечества. Так, другие эксперты прогнозируют рост числа стихийных бедствий, насильственных миграций и распространения болезней, к которым, как ожидается, приведет изменение климата, пишет Bloomberg.