Исчисление и уплата социальных отчислений теперь будет производиться без тиынов

Постановлением Правительства РК от 29 сентября 2017 года № 603 был внесен ряд изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, касающихся правил исчисления и уплаты социальных отчислений, ОПВ, ОППВ, осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений и определения вредных условий труда.

Так, в Правилах исчисления и перечисления социальных отчислений, утвержденных постановлением Правительства РК от 21 июня 2004 года № 683, пункты 7 и 8 дополнены существенными уточнениями, определяющими, что при исчислении социальных отчислений суммы, исчисленные в тиынах, округляются до 1 тенге.

Кроме того, определено, что крестьянские или фермерские хозяйства, субъекты малого бизнеса, индивидуальные предприниматели, применяющие СНР, уплачивают суммы социальных отчислений в сроки, предусмотренные налоговым законодательством Республики Казахстан, с указанием ежемесячного периода (месяц, год) уплаты социальных отчислений.

В Правилах осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет ОПВ, ОППВ из ЕНПФ, утвержденных постановлением Правительства РК от 2 октября 2013 года № 1042, исключен подпункт 1) пункта 2, в котором было приведено понятие Государственной корпорации «Правительство для граждан».

Уточнено также, что при обращении инвалидов первой и второй групп, инвалидность которых установлена бессрочно, о назначении пенсионных выплат, ЕНПФ запрашивает сведения об установлении инвалидности из централизованной базы данных инвалидов. Ранее такой запрос осуществлялся через Государственную корпорацию из информационных систем государственных органов.

Далее, в постановлении Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1562 в определении перечня производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными (особо вредными) условиями труда, в пользу которых агентами по уплате ОППВ за счет собственных средств осуществляются ОППВ, исключено понятие «особо вредные» условия труда, поэтому заголовок теперь изложен в следующей редакции:

«Перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых агентами по уплате ОППВ за счет собственных средств осуществляются ОППВ».

Вслед за изменением заголовка перечня потребовалось привести в соответствие пункты 3 и 7 Правил и сроков исчисления, удержания (начисления) и перечисления ОПВ, ОППВ в ЕНПФ и взысканий по ним, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2013 года № 1116, и пункты 2, 16, 17, 19 и 20 Правил осуществления ОППВ, утвержденных постановлением Правительства РК от 26 марта 2014 года № 255, в которых также исключено понятие «особо вредные» условия труда и приведено уточненное определение по вредным условиям труда - это «условия труда, которые характеризуются наличием вредных производственных факторов».

Кроме того, внесены изменения в Правила назначения и осуществления пенсионных выплат военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лицам, права которых иметь воинские или специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, утвержденные постановлением Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1500. Определено, что при обращении лиц, в пользу которых до 1 января 2016 года обязательные пенсионные взносы перечислялись за счет бюджетных средств, за назначением пенсионных выплат за выслугу лет наряду с установленным перечнем документов необходимо представить справку - подтверждение о списании с индивидуального пенсионного счета 50% от суммы ОПВ, перечисленных за счет бюджетных средств до 1 января 2016 года в пользу военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лиц, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, по форме, установленной законодательством Республики Казахстан; а при обращении лиц, являющихся инвалидами, - копию справки об инвалидности и при наличии удостоверение получателя пенсионных выплат по возрасту/пособий.

Также Правила дополнены следующим уточнением:

в случае, если размер пенсионных выплат за выслугу лет получателя, являющегося инвалидом, меньше размера месячного пособия по инвалидности, установленного для соответствующих категорий инвалидов, то уполномоченным государственным органом устанавливается доплата к пенсионным выплатам за выслугу лет в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 16 июня 1997 года «О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в Республике Казахстан».

Все вышеприведенные изменения и дополнения вводятся в действие с 3 октября 2017 года.