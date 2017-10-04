ИС АСТАНА-1 набирает обороты

С 1 октября 2017 года Минфин РК запустил автоматизированную систему таможенного и налогового администрирования (ИС АСТАНА-1) в части таможенного транзита, сообщает пресс-служба Министерства финансов Республики Казахстан.

Как заявил министр финансов Бахыт Султанов, новая система «электронных границ» позволяет обеспечить автоматизированный контроль всего таможенного процесса с момента подачи предварительной информации до выпуска транзитной декларации.

«За два дня запуска, по состоянию на 2 октября, 19-00 часов, через новую систему ИС Астана-1 оформлено 1157 деклараций. В среднем время составления декларации составило 16 минут. Это в 4 раза меньше, чем было по старой системе», - сообщил министр.

Кроме того, новая система позволяет экономить средства для участников таможенного процесса: предварительная информация трансформировалась в транзитную декларацию, и теперь нет необходимости затрачивать средства и время на оформление.

В настоящее система работает в штатном объеме, полностью осуществляется информационный обмен со странами ЕАЭС по выпущенным и закрытым транзитным декларациям.

Б. Султанов: «До конца октября мы планируем поэтапный запуск всех остальных систем, и с 1 января 2018 года система ИС Астана-1 будет работать в полном боевом режиме по всей стране, параллельно со вступлением в силу Кодекса ЕАЭС и РК».

Если сравнивать существующие схемы проведения таможенных операций с ИС АСТАНА-1, то главными различиями являются: интеграция всех процессов на единой технологической платформе, предварительная информация в двух вариантах, учет товаров на временном хранении в электронном журнале, интегрированный электронный документ, выполняющий функции предварительной информации, документа прибытия, транзитной декларации и документа временного хранения, современный механизм управления рисками, автоматизация расчетов платежей, возможность безбумажного декларирования товаров.

ИС АСТАНА-1 настроена на автоматическую проверку по разрешительным документам, для этого поэтапно будут подключены все государственные органы, выдающие разрешительные документы к нашей информационной системе.