Прохладно и ветрено будет в Казахстане в среду
4 октября 2017, 06:00
Местами ожидаются туман, усиление ветра, на севере, северо-западе – гололед.
На большей части республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются осадки, лишь на западе территории ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами ожидаются туман, усиление ветра, на севере, северо-западе – гололед.
В Костанайской области местами ожидается туман, ночью местами, днем на большей части усилится ветер 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской областях местами ожидается гололед, туман, ветер 15-20 м/с.
В Южно-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, ветер 15-20 м/с. В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.
В Астане: облачно: слабый дождь со снегом, +2°.
В Алматы: облачно: дождь, +6°
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Frazy.su
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