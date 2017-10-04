Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Прохладно и ветрено будет в Казахстане в среду

4 октября 2017, 06:00

Местами ожидаются туман, усиление ветра, на севере, северо-западе – гололед.

На большей части республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются осадки, лишь на западе территории ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Местами ожидаются туман, усиление ветра, на севере, северо-западе – гололед.

В Костанайской области местами ожидается туман, ночью местами, днем на большей части усилится ветер 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской областях местами ожидается гололед, туман, ветер 15-20 м/с.

В Южно-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, ветер 15-20 м/с. В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Астане: облачно: слабый дождь со снегом, +2°.

В Алматы: облачно: дождь, +6°

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Frazy.su

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...