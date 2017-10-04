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В Алматы столкнулись BMW и Mercedes: пострадали 4 человека

4 октября 2017, 06:11

Водитель BMW не успел затормозить на мокром асфальте и врезался в Mercedes.

Авария произошла на пересечении улиц Тимирязева и Байзакова, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, Mercedes двигался в восточном направлении по Тимирязева и на пересечении с улицей Байзакова решил развернуться. Сначала водитель заехал в тупиковый проезд возле светофора, и выехал на дорогу на красный сигнал светофора.



В это время по Тимирязева ехал BMW. Водитель не успел затормозить на мокром асфальте и врезался в Mercedes.



В ДТП пострадали четыре человека: водитель BMW, который от госпитализации отказался, а также водитель и два пассажира Mercedes, их отвезли в больницу.

Фото: Sputnik



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