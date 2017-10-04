На территории Казахстана произошло два землетрясения
4 октября 2017, 06:30
В обоих случаях сведений об ощутимости подземных толчков не поступало.
На территории Алматинской области зафиксировано два землетрясения, передает Zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций.
Первые толчки были отмечены 3 октября в 10:51 по времени Астаны. Эпицентр находился в 222 километрах на север от Алматы. Магнитуда подземных толчков оставила 4,1. Энергетический класс – 8,3.
Второе землетрясение было зафиксировано 4 октября в 00:51 по времени Астаны. Эпицентр также располагался на север от Алматы, но чуть дальше – в 224 километрах от города. Очаг залегал на глубине 15 километров. Магнитуда оказалась существеннее – 4,6, а энергетический класс выше – 9,8.
Сведений об ощутимости подземных толчков не поступало.
Фото: azertag.az
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