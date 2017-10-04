Руководитель госоргана в Актобе оштрафован почти на полмиллиона тенге

Госорганом заключен договор о госзакупках на услуги телекоммуникаций с АО «Казахтелеком» без проведения конкурса способом из одного источника.

Руководитель государственного органа привлечен к административной ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу антимонопольного ведомства.





Департаментом проведено расследование нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции в отношении государственного органа - Актюбинской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.





В ходе проведенного расследования выявлено нарушение законодательства РК в области защиты конкуренции: государственным органом заключен договор о госзакупках на услуги телекоммуникаций с АО «Казахтелеком» без проведения конкурса способом из одного источника. Однако, согласно законодательству РК с 1 января 2017 года формирование и ведение Реестра субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение на регулируемых услугах, а также государственное ценовое регулирование на регулируемых рынках отменено. В связи с чем, должностным лицом необходимо было осуществить государственные закупки способом конкурса.





В соответствии ч.1 ст. 163 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» в отношении руководителя государственного органа возбуждено дело об административном правонарушении и специализированным административным судом Актобе наложен административный штраф в размере 476 490 тенге.



