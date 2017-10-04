Toyota оставила без автомобилей целый континент
4 октября 2017, 07:34
На заводе производилась одна из самых популярных моделей - Camry.
Японский автогигант Toyota объявил о прекращении производства и закрытии своего завода в Австралии, пишет БЕЛТА.
На предприятии трудились около 2,5 тыс. человек. На заводе производилась одна из самых популярных моделей - Camry. Сообщается, что 40% сотрудников нашли новую работу, еще 15% вышли на пенсию. Что стало с еще 45% не сообщается, несмотря на то, что Toyota обещала им трудоустройство еще с 2014 года.
Впервые Toyota появилась на зеленом континенте 54 года назад. К 2017 году стало ясно, что низкие темпы производства и высокая себестоимость сделали производство нерентабельным. Таким образом, скоро Австралия вообще окажется без собственного производства автомобилей.
Годом ранее был остановлен завод Ford, существовавший здесь 91 год, а осенью прекратит существование и гордость австралийцев - марка Holden.
Фото: Lifestyle Kompas
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881407-08cbcaf3b343231c45a71e6c6af3886f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...