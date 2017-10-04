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Toyota оставила без автомобилей целый континент

4 октября 2017, 07:34

На заводе производилась одна из самых популярных моделей - Camry.

Японский автогигант Toyota объявил о прекращении производства и закрытии своего завода в Австралии, пишет БЕЛТА.

На предприятии трудились около 2,5 тыс. человек. На заводе производилась одна из самых популярных моделей - Camry. Сообщается, что 40% сотрудников нашли новую работу, еще 15% вышли на пенсию. Что стало с еще 45% не сообщается, несмотря на то, что Toyota обещала им трудоустройство еще с 2014 года.

Впервые Toyota появилась на зеленом континенте 54 года назад. К 2017 году стало ясно, что низкие темпы производства и высокая себестоимость сделали производство нерентабельным. Таким образом, скоро Австралия вообще окажется без собственного производства автомобилей.

Годом ранее был остановлен завод Ford, существовавший здесь 91 год, а осенью прекратит существование и гордость австралийцев - марка Holden.

Фото: Lifestyle Kompas

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