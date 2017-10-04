Toyota оставила без автомобилей целый континент

Японский автогигант Toyota объявил о прекращении производства и закрытии своего завода в Австралии, пишет БЕЛТА





На предприятии трудились около 2,5 тыс. человек. На заводе производилась одна из самых популярных моделей - Camry. Сообщается, что 40% сотрудников нашли новую работу, еще 15% вышли на пенсию. Что стало с еще 45% не сообщается, несмотря на то, что Toyota обещала им трудоустройство еще с 2014 года.





Впервые Toyota появилась на зеленом континенте 54 года назад. К 2017 году стало ясно, что низкие темпы производства и высокая себестоимость сделали производство нерентабельным. Таким образом, скоро Австралия вообще окажется без собственного производства автомобилей.





Годом ранее был остановлен завод Ford, существовавший здесь 91 год, а осенью прекратит существование и гордость австралийцев - марка Holden.



