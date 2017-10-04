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Названо главное преимущество iPhone X перед Android-смартфонами

4 октября 2017, 07:47

Конкуренты Apple смогут воспроизвести технологии компании лишь через 2,5 года.

Аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что конкуренты Apple смогут воспроизвести технологии компании лишь через 2,5 года, пишет Лента.ру.

По словам специалиста, фронтальная камера TrueDepth выводит Apple в лидеры среди технологических компаний. Это позволит обеспечить «полную уверенность» в росте продаж iPhone на рынке Hi-End смартфонов на протяжении 2018-2019 годов. Таким образом, до конца этого года Apple может продать около 35 миллионов iPhone X, добавил Мин-Чи Куо.

Отмечается, что некоторые компании уже представили свои технологии для работы сканера лица. Так, в последних смартфонах Samsung появилась данная система защиты, однако она работает на основе 2D-изображений лица и является менее безопасной по сравнению с Face ID.

Камера TrueDepth позволяет использовать систему разблокировки FaceID с распознаванием лиц, а также обеспечит поддержку других функций. По слухам, задержка старта продаж iPhone X вызвана именно сложностями в производстве камеры.

Apple показала новую систему защиты Face ID на презентации iPhone X 12 сентября. Она основана на методе инфракрасного сканирования для создания объемной модели лица пользователя. По словам представителей компании, Face ID работает в темноте и даже если владелец смартфона наденет головной убор.

Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

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