Названо главное преимущество iPhone X перед Android-смартфонами

Аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что конкуренты Apple смогут воспроизвести технологии компании лишь через 2,5 года, пишет Лента.ру





По словам специалиста, фронтальная камера TrueDepth выводит Apple в лидеры среди технологических компаний. Это позволит обеспечить «полную уверенность» в росте продаж iPhone на рынке Hi-End смартфонов на протяжении 2018-2019 годов. Таким образом, до конца этого года Apple может продать около 35 миллионов iPhone X, добавил Мин-Чи Куо.





Отмечается, что некоторые компании уже представили свои технологии для работы сканера лица. Так, в последних смартфонах Samsung появилась данная система защиты, однако она работает на основе 2D-изображений лица и является менее безопасной по сравнению с Face ID.





Камера TrueDepth позволяет использовать систему разблокировки FaceID с распознаванием лиц, а также обеспечит поддержку других функций. По слухам, задержка старта продаж iPhone X вызвана именно сложностями в производстве камеры.





Apple показала новую систему защиты Face ID на презентации iPhone X 12 сентября. Она основана на методе инфракрасного сканирования для создания объемной модели лица пользователя. По словам представителей компании, Face ID работает в темноте и даже если владелец смартфона наденет головной убор.



