В Алматы стартовал теннисный турнир с призовым фондом $50 000

В турнире серии ATP Challenger участие принимают около 50 теннисистов из 15 стран мира.

В южной столице стартовал международный турнир Almaty ATP Challenger с призовым фондом $50 000, сообщает Zakon.kz





Состязания проходят на кортах теннисного клуба «Gorky Tennis Park» и продлятся до 7 октября. В турнире серии ATP Challenger участие принимают около 50 теннисистов из 15 стран мира. В числе заявленных участников есть спортсмены из ТОП-100 мирового рейтинга.









«В турнире принимают участие теннисисты из дальнего и ближнего зарубежья, а также наша сборная команда, принимавшая участие в розыгрыше Кубка Дэвиса. Очень важно то, что у молодых теннисистов есть возможность учиться глядя на мастеров, и перенять опыт состоявшихся профессионалов. Мы решили, что турнир должен проходить в «Gorky Tennis Park» на грунтовом покрытии. Именно здесь много лет назад зарождался казахстанский теннис. Здесь всегда занимались дети, раньше проводились чемпионаты Казахстана. Это место важно для Федерации и важно, для старожил тенниса», - прокомментировал вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев.









На кортах теннисного клуба «Gorky Tennis Park» прошли матчи первого круга. Среди казахстанских теннисистов в четвертьфинал турнира в парном разряде вышли Тимур Хабибулин, Александр Недовесов и Дмитрий Попко.













Дмитрий Попко в паре с Сергеем Бетовым (Беларусь) одержали победу над Санжаром Файзиевым (Узбекистан) и Иваном Неделько (Россия) в двух сетах, 6:1, 7:5. Тимур Хабибулин и Александр Недовесов в первом круге одолели пару Габора Боршоша (Венгрия) и Мохаммеда Сафвата (Египет) со счетом 6:2, 6:1. Во второй круг турнира одиночного разряда вышли Дмитрий Попко, Александр Недовесов и Тимур Хабибулин. К сожалению, на старте турнира Денис Евсеев уступил титулованному испанскому теннисисту Гильермо Гарсия-Лопесу.









«Все соперники достаточно опытные, и те ребята, которые только вошли в ТОП-100, и те, кто возвращается в рейтинг сильнейших после травм. Могу отметить испанца Гильермо Гарсия-Лопеса и словака Мартина Клижана, которые раньше входили в ТОП-30. Поэтому турнир расцениваю, как серьезный. Проходных матчей не будет. Надеюсь показать высокий результат и бороться только за победу», - сказал член Национальной сборной Казахстана Александр Недовесов.









Победитель одиночного разряда Almaty ATP Challenger получит $7200, пара ставшей лучшей в парном разряде $3100. Остальной призовой фонд будет разыгран между участниками соревнования.



