В Индии три студента погибли под колесами поезда, пытаясь сделать селфи

Как сообщили в полиции, тела двух мужчин уже опознали – они учились в Национальном колледже в Бангалоре. Сотрудники правоохранительных органов считают, что погибшие, пытаясь сфотографироваться, не смогли адекватно оценить расстояние от себя до поезда.



