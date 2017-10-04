В Индии три студента погибли под колесами поезда, пытаясь сделать селфи
4 октября 2017, 08:11
Тела двух мужчин уже опознали – они учились в Национальном колледже в Бангалоре.
В индийском штате Карнатаке три студента погибли под колесами поезда, предположительно, пытаясь сделать селфи. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщили в полиции, тела двух мужчин уже опознали – они учились в Национальном колледже в Бангалоре. Сотрудники правоохранительных органов считают, что погибшие, пытаясь сфотографироваться, не смогли адекватно оценить расстояние от себя до поезда.
Фото: Fotolia / pixelae
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