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В Индии три студента погибли под колесами поезда, пытаясь сделать селфи

4 октября 2017, 08:11

Тела двух мужчин уже опознали – они учились в Национальном колледже в Бангалоре.

В индийском штате Карнатаке три студента погибли под колесами поезда, предположительно, пытаясь сделать селфи. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили в полиции, тела двух мужчин уже опознали – они учились в Национальном колледже в Бангалоре. Сотрудники правоохранительных органов считают, что погибшие, пытаясь сфотографироваться, не смогли адекватно оценить расстояние от себя до поезда.

Фото: Fotolia / pixelae

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