«Кто не сдал - пожалуйста, их дети будут сидеть на старых партах», – такое заявление было сделано на собрании родителей пятиклассников 22-й школы Актобе.

В Актобе поводом для скандала стали школьные парты. Мать пятиклассника Ольга Климонова отказалась скидываться на покупку новых столов для учеников в класс, и родительское собрание обернулось грандиозным скандалом. Все происходящее упрямая родительница снимала на камеру, сообщает 31 канал





«Кто не сдал - пожалуйста, их дети будут сидеть на старых партах», – такое заявление было сделано на собрании родителей пятиклассников 22-й школы Актобе. Взрослые решили: нужно собрать по 10 тысяч тенге, чтобы заменить старые парты на новые. Мол, устали от того, что дети приходят домой в затяжках и со следами чернил на одежде. Все согласились, кроме Ольги Климоновой. На нее тут же посыпались упреки, причем некоторые не стеснялись в выражениях.





Одна из родительниц и заявила, что вопрос с покупкой парт уже решен с директором. Поэтому несогласной посоветовали идти, куда она хочет. Женщина выложила видео в социальные сети, и скандал вышел за рамки класса. Однако парты все же требуют замены.





Но директор школы уверяет, что, несмотря на ужасное состояние школьной мебели, она никого не просила оказать материальную помощь.





"Никто никого не обязывает. Мы издали приказ, я ежегодно говорю о том, что сбор денег запрещен на вот эти всякие нужды, потому что бюджет выделяет. Ну, раз родители изъявили такое желание поменять эти столешницы, я как бы не то, чтобы не против была – это их решение", - заявила директор СШ № 22 Айгуль Алдиярова.





Родители учеников опасаются, что директора уволят, и решили, не дожидаясь последствий, пойти вместе с Айгуль Алдияровой в городской отдел образования с заявлением оставить руководителя на своем месте.





Сейчас точно известно, что ответственности за случившееся педагогам не избежать.





"Я с директора школы и с классного руководителя взяла объяснительные, они будут отвечать за то, что оставили родителей одних в школьном кабинете, такого не должно было быть", - сообщала руководитель ГУ «Отдел образования» г. Актобе Индира Бексултанова.





Что касается школьных поборов, как известно, бороться с ними в Министерстве образования решили, официально разрешив благотворительность. Курировать эти вопросы должны будут попечительские советы. Но родители уже признали этот метод легализацией поборов.



