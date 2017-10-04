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В мумии певицы обнаружили жреца-кастрата

4 октября 2017, 08:41

Ядро египетской коллекции изначально находилось в Кунсткамере и попало в Эрмитаж только после революции.

Древнеегипетская мумия из коллекции Эрмитажа, которую ранее считали певицей, оказалась останками кастрированного жреца и начальника привратников фараона по имени Па-кеш. Об этом сообщил заведующий отделом Древнего Востока музея Андрей Большаков, передает Лента.ру.

«Если их не распеленать, то мумии практически неотличимы друг от друга, и их довольно часто путали, например, при продаже», — заявил Большаков.

«Ядро египетской коллекции изначально находилось в Кунсткамере и попало в Эрмитаж только после революции. Здесь возникла элементарная путаница: хорошо, что мы это выяснили, но это не должно нас сильно удивлять», — объяснил он.

По его словам, эксперты удивились, что Па-кеш был кастрирован.

«Вопрос кастрации — это действительно неожиданно. Он мог быть кастрирован прижизненно с целью сделать его евнухом, но это совсем не египетская практика: нам известен только один случай кастрации в молодом возрасте. Теоретически, возможно удаление тестикул в процессе мумификации, но это также нехарактерно для Древнего Египта. Это даже не редкость, а, скорее, уникальность», — сказал сотрудник музея.

Отмечается, что мумию придется переместить в надлежащий именной саркофаг, который также хранится в Эрмитаже.

Фото: @KB122Sokolova

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