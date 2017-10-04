Трамп на встрече с жителями Пуэрто-Рико бросал в толпу бумажные полотенца

Это случилось после брифинга Трампа с местными властями по ситуации с ликвидацией последствий стихии.













Ранее произошел другой неоднозначный инцидент, связанный с визитом Трампа. В ходе брифинга он заявил, что пуэрториканцы "немного подпортили наш (США) бюджет, но все в порядке".





За последний месяц на США и их островные территории обрушилось сразу несколько тропических ураганов 4 и 5 категории. Ущерб для бюджета США исчисляется сотнями миллиардов долларов. Пуэрто-Рико испытывает острые финансовые проблемы. В частности, аналитическое агентство Moody`s Analytics оценивает нанесенный ураганом ущерб островному государству примерно в 95 миллиардов долларов.





Ранее Трамп пообещал, что его правительство продолжит оказание помощи пострадавшему от ураганов "Ирма" и "Мария" Пуэрто-Рико до тех пор, пока люди не будут в безопасности. Он заявлял, что США направили в Пуэрто-Рико 10 тысяч федеральных служащих, в том числе пять тысяч военных.









РИА Новости https://ria.ru/world/20171004/1506133530.html