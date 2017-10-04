ТОП-10 популярных в мире автомобилей 2017

Перед вами лучшие авто с точки зрения мирового спроса.

Какие машины имеют право носить звание «лучшие авто в мире»? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Все зависит от критериев, по которым эти автомобили оцениваются. Одним из таких критериев могут быть объемы продаж.





Так что, можно сказать, перед вами лучшие авто с точки зрения мирового спроса. Или другими словами – ТОП-10 популярных в мире автомобилей.





Нужно отметить, что модели из «мировой» десятки бестселлеров пользуются высоким спросом и у казахстанцев. Убедиться в этом можно, посмотрев ТОП-10 популярных автомобилей в Казахстане.





Однако есть в рейтинге и неожиданные для нас модели. Например, в десятку самых продаваемых в мире авто традиционно входит несколько пикапов (какие именно, вы узнаете ниже). Такую, казалось бы, странность легко объяснить: подобные грузовики пользуются огромным спросом в США – на крупнейшем автомобильном рынке мира после Китая.





Оценить, насколько популярны пикапы в Америке, можно, посмотрев ТОП-10 популярных автомобилей в США.





Как отбирались лучшие авто?





При подготовке статьи мы использовали статистику сайта Focus2Move, который постоянно публикует свежие данные о продаже новых автомобилей.





В десятку попали три модели Volkswagen. Хотя до первых позиций в рейтинге немцам далеко.





Еще две позиции досталось Honda. Да, на мировом рынке эти автомобили продаются хорошо. А вот в Казахстане спрос на них низкий. Сказывается, конечно, ограниченный модельный ряд и весьма непривлекательная ценовая политика.





Удалось отвоевать две позиции в десятке и другому японскому бренду – «Тойоте». При этом одна из моделей этой марки заняла первое место в рейтинге продаж 2017 года.





ТОП-10 самых популярных авто в мире*





10 Ram Pick up









Американская Ram некогда был частью Dodge. Теперь же это самостоятельная марка автомобилей, которая принадлежит концерну Fiat Chrysler Automobiles.

Ram в основном специализируется на производстве пикапов. Однако в модельном ряду компании есть также фургоны и микроавтобусы.

Также компания продает шасси, на базе которого строятся автомобили других марок.





9 Volkswagen Tiguan









Только один немецкий кроссовер попал в ТОП-10. И это Volkswagen Tiguan. Автомобиль далеко не самый дешевый.





8 Ford Focus









Мировые продажи Ford Focus стремительно падают. Если в январе-мае 2016-го в списке бестселлеров американский автомобиль занимал четвертое место, то в этом году он переместился на восьмую позицию.





7 Volkswagen Polo









Polo – одна из самых доступных моделей Volkswagen. С недавнего времени автомобиль выпускается в двух кузовах – хэтчбек и седан.





6 Toyota RAV-4









Что касается Toyota RAV-4, то здесь вкусы казахстанцев схожи с мировыми.





5 Honda Civic









За год Honda Civic перебралась с 10 на пятую позицию. По сравнению с 2016-м продажи «Сивика» выросли на 24,8%.





4 Honda CR-V









Сегодня этот паркетник возглавляет ТОП-10 самых популярных кроссоверов на мировом рынке.





3 Volkswagen Golf









«Гольф» — самая популярная модель Volkswagen на сегодня. Если вы посмотрите ТОП-20 бестселлеров Европы, то увидите, что Volkswagen Golf — самый любимый автомобиль европейцев.





2 Ford F-Series









Пикапы «Форд» мегапопулярны в мире. Правда, в Казахстане грузовики F-Series официально купить нельзя. Но они продается у «серых» дилеров.





1 Toyota Corolla









Toyota Corolla остается самым продаваемым автомобилем в мире. В Украине этот седан также входит в ТОП-10 популярных авто. Но занимает там далеко не первое место.



