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Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК

4 октября 2017, 09:51

В частности, будет рассмотрен законопроект «О ратификации Конвенции о выдаче».

В Мажилисе началось пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят несколько законопроектов, сообщает Zakon.kz.

В частности, будут рассмотрены проекты законов «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства» (первое чтение); «О ратификации Конвенции о выдаче».

Также депутаты подготовят заключения по проектам законов «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата»; «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности».


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