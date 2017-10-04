Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК
4 октября 2017, 09:51
В частности, будет рассмотрен законопроект «О ратификации Конвенции о выдаче».
В Мажилисе началось пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят несколько законопроектов, сообщает Zakon.kz.
В частности, будут рассмотрены проекты законов «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства» (первое чтение); «О ратификации Конвенции о выдаче».
Также депутаты подготовят заключения по проектам законов «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата»; «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности».
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