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Самолет санавиации упал в Алматинской области

4 октября 2017, 09:31

Погибли 5 человек.

3 октября 2017 года через 12 минут после взлета исчез с радаров самолет малой авиации Ан-28 авиакомпании «East Wing», выполнявший полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы-Шымкент, передает Zakon.kz.

Самолёт Ан-28 упал на территории крестьянского хозяйства, расположенного в Илийском районе. При падении воздушное судно задело линии электропередач, кроме этого никакое гражданское построение не было разрушено.

На борту самолета находились 5 человек. Командир воздушного судна – Цой Г.Н. – гражданин Кыргызстана, второй пилот – Кутафин Е. – гражданин Казахстана, бортовой техник самолета Бейшебек Акматбаев. Кроме экипажа летели два медицинских работника - профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаев Талгат Анапиевич, профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаев Жанибек Тукенович. Они летели к роженице, находившейся в тяжелом состоянии. Все погибли.

В Министерстве здравоохранения РК рассматривается вопрос оказания материальной помощи родственникам пятерых погибших.

По предварительной версии, у самолёта начались проблемы с двигателями. Экипаж сделал два круга и попытался посадить самолёт в поле. Но при снижении борт зацепился за провода. Его резко развернуло и крылом самолет задел столб. Крыло от удара оторвало.

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