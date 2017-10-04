В Алматы сбили молодую девушку, водитель скрылся с места ДТП

Наезд на 16-летнюю девушку произошел на пересечении улиц Добролюбова и Малой в Алматы, сообщили сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.





Водитель за рулем Volkswagen Golf ехал по Добролюбова. По улице Малой в тот момент шли парень с девушкой. Водитель, заворачивая на Малую, где находится въезд в мечеть "Фатима", стал приближаться к паре. Парень успел отскочить, а девушку автомобиль сбил и протащил насколько метров.





Водитель, который, по словам очевидцев, находился в алкогольном опьянении, скрылся с места ДТП.

16-летнюю девушку в тяжелом состоянии госпитализировали.



