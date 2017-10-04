 
Новости за сегодня

Назарбаев провел заседание Совета Безопасности РК

 

В Астане прошло заседание Совета Безопасности под председательством главы государства. На заседании были обсуждены актуальные вопросы в сфере безопасности с учетом глобальных факторов, а также текущее состояние сил и средств реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

- Сегодня мы обсудим мобилизационную подготовку страны и готовность к реагированию на различные чрезвычайные ситуации. Также будет рассмотрен вопрос дальнейшего укрепления роли и статуса Совета Безопасности Казахстана, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В ходе совещания президент Казахстана отдельно поблагодарил сотрудников правоохранительных и специальных органов за качественное обеспечение безопасности проведения международной выставки «ЭКСПО-2017».

По итогам заседания глава государства дал ряд конкретных поручений.

 

4 октября 2017, 09:02
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код