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Audi R8 для начинающих гонщиков

4 октября 2017, 09:46

В последние годы автопроизводители все активнее приходят в категорию GT4.

Компания Audi открыла прием заказов на гоночное купе R8 LMS GT4, предназначенное для начинающих спортсменов. В Германии новинка стоит от 198 тысяч евро без учета налогов.

Автомобили категории GT4 отличаются от лежащих в их основе гражданских моделей минимумом доработок. Так, трековый R8 использует обычный 5,2-литровый атмосферник V10, который в зависимости от типа соревнований может быть настроен на отдачу до 495 л.с. У дорожных спорткаров тот же агрегат выдает 540 либо 610 л.с. Подразделение Audi Sport предлагает R8 LMS GT4 своим клиентам в Европе, Северной Америке, Азии и Австралии. Поставки начнутся в этом декабре.

В последние годы автопроизводители все активнее приходят в категорию GT4. Соответствующие гоночные модели уже имеются у BMW, Porsche, McLaren, Ford, Aston Martin, Nissan, Toyota – помимо прочих.

В линейке гоночных автомобилей Audi Sport, построенных на базе гражданских моделей, помимо R8 LMS GT4, имеются купе R8 LMS GT3 и седан RS 3 LMS.

Текст: Александр Орехов
Фото: Audi

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