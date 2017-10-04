В Казахстане упростят работу старателей драгоценных металлов

Новый для Казахстана вид недропользования — старательская добыча — будет введен в стране согласно проекту кодекса «О недрах и недропользовании», сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Тимур Токтабаев, пишет Sputnik Казахстан.

«Старательская добыча допускается в отношении драгоценных металлов и драгоценных, полудрагоценных камней. Выдача лицензий будет производиться акиматами по принципу «первый пришел» на определенной с комитетом геологии территории», — сказал Токтабаев на презентации проекта кодекса во вторник.

Лицензия будет выдаваться на три года. Обязательным требованием будет наличие собственного оборудования механизации. Ограничением станет глубина до трех метров, территория участка — не более пяти гектаров.

«Только рассыпные месторождения без взрывчатки и химических реагентов, средства механизации — до 0,5 кубического метра ковша, 50 килограммов золота в год без уплаты налога на добычу полезных ископаемых, использование воды без разрешения на спецводопользование», — продолжил вице-министр.

По его словам, изучив международный опыт, было принято решение использовать по старательству упрощенную лицензию. «Благодаря этому мы ожидаем, что теневой рынок старательства выведем из тени, и это все будут новые налоги и новые рабочие места в нашей стране», — сказал Токтабаев.

Он признал существование в Казахстане проблемы по старательской добыче: оформление контракта занимает два года, подсчет запасов — три года, переход к этапу добычи еще два года.

«То есть у вас есть участок, там 100 килограммов золота, вы только через семь лет сможете добывать. Никто не будет эти сроки выдерживать. У нас старательство очень простое: оформляешь лицензию, ничего не надо подтверждать. Единственное, по ковшу ограничения от налогового комитета. Мы с ними отрабатывали, чтобы не было такого, что крупные предприятия начнут размывать свои объемы добычи через старательство. Для этого сделано ограничение по 50 килограммов», — заключил Токтабаев.