Тренер побил юного хоккеиста клюшкой во время матча

В клубе отметили, что после попадания видеозаписи в сеть Троицкий был уволен.

Тренер юношеской команды «Луч» из Сергиева Посада Александр Троицкий избил клюшкой подопечного во время матча на турнире в Сочи. Об этом сообщает портал « Подмосковье Сегодня ». Видеозапись появилась на YouTube-канале «Радио Посад».





«Меня удалили до конца игры, и следующую игру я тоже должен был пропустить. Тогда у тренера не выдержали нервы, и он сильно ударил меня по спине так, что я упал. Потом он через меня перешагнул и пошел дальше», — рассказал пострадавший.



