В Алматинской области упал самолет Ан-28: на борту было пять человек

В 28 км от аэропорта Алматы близ с. Междуреченское обнаружили пропавший с радаров самолет авиакомпании East Wing, следовавший по маршруту Алматы - Шымкент. Самолет горит, сообщает Zakon.kz со ссылкой на информацию казахстанского блогера Дениса Кривошеева.

Борт вылетел из Алматы в 18:35 в сторону Шымкента и в районе Шамалгана пропал с локатора. Как выяснилось, это борт санавиации. На борту 5 человек.

По информации Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК, связь с бортом отсутствует. Идут спасательно-поисковые работы.

Как сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов, вызов поступил. На место для тушения выехали силы и средства КЧС. Как только они прибудут, станут известны подробности аварии.

Елена Ильинская