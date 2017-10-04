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Названа причина смерти основателя Playboy

4 октября 2017, 09:57

Он скончался в результате остановки сердца.

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался в результате остановки сердца, сообщает Lenta.ru.

Кроме того, в заключении о смерти в качестве причины указана легочная недостаточность. В последние несколько дней Хефнер страдал от кишечной палочки и заражения крови.

Издание The Blast также подметило тот факт, что документах в графе профессия значится «основатель Playboy».

В день смерти Хефнера стало известно, что его жена Кристал Харрис не унаследует состояние покойного мужа. Согласно завещанию, деньги перейдут его детям — Кристи, Дэвиду, Марстону и Куперу, еще часть будет перечислена Университету Южной Калифорнии и нескольким благотворительным организациям.

В ночь на 28 сентября в Twitter мужского журнала появилось сообщение о том, что американская икона и основатель Playboy Хью Хефнер ушел из жизни. Ему был 91 год.

Фото: WomanAdvice.ru

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