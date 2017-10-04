Стали известны подробности крушения самолёта в Алматинской области

В Комитете гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК сообщили подробности авиакатастрофы, а также имена погибших при крушении самолета Ан-28 в 28 км от аэропорта Алматы близ с.Междуреченское, передает Zakon.kz

«3 октября 2017 года через 12 минут после взлета исчез с радаров самолет малой авиации Ан-28 Авиакомпании «East Wing», выполнявший полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы-Шымкент. Командир воздушного судна - Цой Г.Н. - гражданин Кыргызстана, второй пилот - Кутафин Е. - гражданин Казахстана. На борту кроме экипажа было два медицинских работника. Всего на борту с экипажем было пять человек», - говорится в сообщении Комитета.

Также отмечается, что воздушное судно Ан-28 было произведено в Польше, регистрационный номер UP - A2807, год выпуска 1990 года (27 лет), максимальный взлетный вес - 5690 кг.

Координаты установлены. Сотрудники Управления по расследованию авиационных происшествий Департамента по расследованию на транспорте Министерства по инвестициям и развитию РК в течении часа после поступления информации об авиационном событии, выехали на место авиационного происшествия.

По информации руководителя пресс-службы акима Алматинской области Галымурата Жукела, самолёт упал на территории крестьянского хозяйства, расположенного в Илийском районе. При падении воздушное судно задело линии электропередач, кроме этого никакое гражданское построение не было разрушено.

Напомним, что самолет авиакомпании East Wing, следовавший по маршруту Алматы - Шымкент упал в 19 часов 15 минут в Илийском районе Алматинской области. Все пять тел найдены.

Елена Ильинская