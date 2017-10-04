 
Новости за сегодня

Миздрав РК: Самолёт санавиации был направлен для оказания медпомощи роженице

 

В Министерстве здравоохранения РК прокомментировали авиакатастрофу в Алматинской области, в результате которой погибли кроме членов экипажа и два медработника, передает Zakon.kz

Как выяснилось, самолет вылетел для оказания медицинской помощи роженице, находящейся в тяжелом состоянии.

«3 октября в 18 часов 39 минут из Алматы в Шымкент вылетела бригада санитарной авиации в составе 2-х врачей: профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаев Талгат Анапиевич, профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаев Жанибек Тукенович. Пациентов на борту не было. Вылет осуществлялся на самолете «АН-28» авиакомпании «East Wing», согласно договору с Республиканским центром санитарной авиации», - говорится в сообщении Минздрава.

Министерство выражает искренние соболезнования и окажет моральную и материальную поддержку семьям медицинских работников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, что связь с бортом была потеряна. Самолет позже был найден вблизи Алматы. Обнаружены тела пяти погибших.

 

Елена Ильинская

 

4 октября 2017, 09:59
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код