Матпомощь родственникам погибших при крушении Ан-28 окажет Минздрав

В Министерстве здравоохранения РК рассматривается вопрос оказания материальной помощи родственникам пятерых погибших при крушении самолета санавиации под Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В данный момент Минздрав РК рассматривает вопрос об оказании моральной и материальной помощи родственникам погибших в авиакатастрофе», - сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов по телефону.

Напомним, самолет санитарной авиации Ан-28, следовавший по маршруту Алматы - Шымкент, пропал с радаров вечером 3 октября. По данным КЧС МВД, воздушное судно потерпело крушение в 28 км от Алматы, санитарный борт загорелся. Все пять человек, находившихся на борту, погибли.