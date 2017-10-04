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Матпомощь родственникам погибших при крушении Ан-28 окажет Минздрав

 

В Министерстве здравоохранения РК рассматривается вопрос оказания материальной помощи родственникам пятерых погибших при крушении самолета санавиации под Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В данный момент Минздрав РК рассматривает вопрос об оказании моральной и материальной помощи родственникам погибших в авиакатастрофе», - сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов по телефону.

Напомним, самолет санитарной авиации Ан-28, следовавший по маршруту Алматы - Шымкент, пропал с радаров вечером 3 октября. По данным КЧС МВД, воздушное судно потерпело крушение в 28 км от Алматы, санитарный борт загорелся. Все пять человек, находившихся на борту, погибли.

 

4 октября 2017, 09:57
Источник, интернет-ресурс: Газеты «Казахстанская правда»

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