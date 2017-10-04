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В Акмолинской области в ДТП погибли семь человек, из них двое детей

4 октября 2017, 10:10

С различными травмами были госпитализированы еще два человека.

Семь человек, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП в Акмолинской области на севере Казахстана, сообщает пресс-служба департамента по ЧС региона.

Столкновение двух легковых автомобилей произошло во вторник вечером на автодороге Алма-Ата — Екатеринбург в районе села Мариновка.

Погибло семь человек, из них двое детей, с различными травмами были госпитализированы еще два человека".
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Фото с сайта kursiv.kz

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