В Акмолинской области в ДТП погибли семь человек, из них двое детей
4 октября 2017, 10:10
С различными травмами были госпитализированы еще два человека.
Семь человек, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП в Акмолинской области на севере Казахстана, сообщает пресс-служба департамента по ЧС региона.
Столкновение двух легковых автомобилей произошло во вторник вечером на автодороге Алма-Ата — Екатеринбург в районе села Мариновка.
Погибло семь человек, из них двое детей, с различными травмами были госпитализированы еще два человека"."
Фото с сайта kursiv.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881431-c277a1a53fa0be8d5bc123c65bfd3bf6
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...