В 224 км от города Алматы произошло землетрясение
4 октября 2017, 10:21
Эпицентр расположен на территории Казахстана.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 04 октября 2017г. в 00 час 51 мин 25 сек Алматинского времени (03 октября 2017г. в 18 час 51 мин 25 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, передает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 224 км на север от города Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 9.8.
Магнитуда MPV 4.6.
Координаты эпицентра 45.07° с.ш. 77.97° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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