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В 224 км от города Алматы произошло землетрясение

4 октября 2017, 10:21

Эпицентр расположен на территории Казахстана.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 04 октября 2017г. в 00 час 51 мин 25 сек Алматинского времени (03 октября 2017г. в 18 час 51 мин 25 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, передает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 224 км на север от города Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 9.8.

Магнитуда MPV 4.6.

Координаты эпицентра 45.07° с.ш. 77.97° в.д.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет



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