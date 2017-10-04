РКА просит журналистов пользоваться достоверной информацией

В ряде СМИ появились сообщения о том, что основной задачей созываемого 14 октября Республиканской коллегией адвокатов Съезда адвокатов является организация митингов в городах Казахстана и принятие мер против разрабатываемого Минюстом законопроекта «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». Такая информация не соответствует действительности.

Во-первых, Съезд адвокатов и митинги — это не одно и то же. Митинги - это крайняя мера, и сегодня она не является оправданной. Адвокаты всегда были вне политики, стояли в первую очередь на службе справедливости и закона. Основная миссия адвоката — отстаивать свою позицию, опираясь на правовые нормы. Поэтому никаких политических вопросов на повестке Съезда не стоит.

Во-вторых, адвокатура не разрабатывает меры против разрабатываемого Минюстом законопроекта. Мы признаем необходимость реформ в сфере оказания правовой помощи и принимаем активное участие в этих реформах. В то же время у нас имеются принципиальные разногласия по ряду основных позиций, изложенных в проекте закона, и мы будем их отстаивать в цивилизованном процессе. К сожалению, приходится признать, что данный процесс на текущий момент далек от совершенства.

Задача Съезда — не противопоставить адвокатов государству, а продемонстрировать единство адвокатуры в оценке основных положений реформы, заявить о намерении отстаивать данные позиции.

Хотелось бы, чтобы журналисты были корректнее в своих оценках и обращались за достоверной информацией в пресс-службу РКА.

Председатель Республиканской коллегии адвокатов

Ануар Тугел