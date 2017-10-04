На место крушения АН-28 вылетела комиссия
4 октября 2017, 10:33
Крушение самолета прокомментировал Женис Касымбек.
Для расследования причин крушения самолета АН-28 в Алматинской области министерством создана специальная комиссия, передает Zakon.kz со ссылкой на министра по инвестициям и развитию РК.
Члены комиссии во главе с вице-министром по инвестициям и развитию РК Романом Скляром вылетели на место авиапроисшествия.
Причины падения самолета будут выяснены в ближайшее время.
От себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших членов экипажа – командира воздушного судна Геннадия Цой, второго пилота Евгения Кутафина, авиатехника Бейшибека Ахматбаева, а также профессора, врача акушер-гинеколога Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаева Талгат Анапиевича, профессора, врача-реаниматолога Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаева Жанибека Тукеновича, - написал министр на своей странице в Facebook.
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