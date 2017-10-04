В Астане проходит первая казахстанская медиа-неделя «Astana Media Week»
4 октября 2017, 10:39
Мероприятие призвано создать региональный медиахаб на базе «Казмедиа центра».
В Астане проходит первая казахстанская медиа-неделя «Astana Media Week». Она продлится до 6 октября. Об этом сегодня на открытии сказал министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает корреспондент Zakon.kz.
«Мы верим, что наша неделя станет традиционным событием и каждый год будет играть главную роль в формировании тесных партнёрских связей между журналистами, медиа холдингами, СМИ и отраслевыми министерствами не только Казахстана, но и всего нашего региона. Стратегически мы преследуем цель создания в среднесрочной перспективе регионального медиахаба на базе этого прекрасного здания Казмедиа орталыгы», - сказал Абаев.
По его словам, основными задачами мероприятия станут поддержка медиа, развитие прогрессивной экосистемы, предоставление современной инфраструктуры и рост компетенции всей отрасли.
«Все это будет происходить в условиях интеграции и сближения медиа сообщества, надеюсь всего нашего региона. Уверен, что положительный эффект таких преобразований не заставит себя долго ждать», - продолжил он.
Татьяна Ковалева, Астана
Фото с сайта kazpravda.kz
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