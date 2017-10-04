Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Астане проходит первая казахстанская медиа-неделя «Astana Media Week»

4 октября 2017, 10:39

Мероприятие призвано создать региональный медиахаб на базе «Казмедиа центра».

В Астане проходит первая казахстанская медиа-неделя «Astana Media Week». Она продлится до 6 октября. Об этом сегодня на открытии сказал министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы верим, что наша неделя станет традиционным событием и каждый год будет играть главную роль в формировании тесных партнёрских связей между журналистами, медиа холдингами, СМИ и отраслевыми министерствами не только Казахстана, но и всего нашего региона. Стратегически мы преследуем цель создания в среднесрочной перспективе регионального медиахаба на базе этого прекрасного здания Казмедиа орталыгы», - сказал Абаев.

По его словам, основными задачами мероприятия станут поддержка медиа, развитие прогрессивной экосистемы, предоставление современной инфраструктуры и рост компетенции всей отрасли.

«Все это будет происходить в условиях интеграции и сближения медиа сообщества, надеюсь всего нашего региона. Уверен, что положительный эффект таких преобразований не заставит себя долго ждать», - продолжил он.

Татьяна Ковалева, Астана
Фото с сайта kazpravda.kz

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...