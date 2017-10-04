Что известно об авиакомпании, которой принадлежал разбившийся АН-28

Авиакомпания засветилась в этом году в коррупционном скандале.

Владелец потерпевшего крушение судна – авиакомпания East Wing. Информации о ней крайне немного. Известно, что ранее она была внесена в блок-лист авиакомпаний мира, которым запрещено летать над Европой , сообщает , сообщает 31 канал.





Акционерное общество East Wing было основано в 2006-м году. Специализация – коммерческие воздушные перевозки, в том числе транспортировка пациентов. Основной заказчик – Республиканский центр санитарной авиации. Судя по информации на сайте, на балансе компании всего два самолета: ЯК-40 и АН-28, потерпевший крушение сегодня. Офисы авиакомпании находятся в Алматы и Шымкенте.





Напомним , при получении очередной взятки в сумме 2 млн тенге 12 апреля задержан заместитель генерального директора РГП на ПХВ «Республиканский центр санитарной авиации» М.Шалгинбаев.





Как отмечается, он организовал «преступную схему по получению взяток на системной основе от руководителей частных авиакомпаний за заключение договоров на оказание услуг по предоставлению специализированного воздушного транспорта для транспортировки пациентов, куда вовлек подчиненных ему сотрудников предприятия».





По данным Антикоррупционной службы, размеры получаемых взяток составляли 10% от суммы договоров.





Как выяснилось, М.Шалгинбаев неоднократно получил взятки в особо крупных размерах от руководителей ТОО «Sky Service», АО «East Wing» и других на общую сумму более 130 тыс. долларов.





М. Шалгинбаев по образованию педиатр, закончил в 1998 году педиатрический факультет медицинского института в Астане, кандидат медицинских наук.

О его карьере до работы в Республиканском центре санитарной авиации информации практически нет.





Ранее он работал в Республиканском диагностическом центре врачом-анестезиологом высшей квалификационной категории. «Обладает «компетенцией для совершения полных самостоятельных манипуляций», говорится на сайте центра.

Диагностический центр он покинул около двух лет назад в связи с переходом в центр санавиации, в котором он занял должность заместителя директора по региональному развитию.

В Центре санавиации он был отмечен благодарственными письмами пациентов. В частности, супруга казахстанца Константина Рише, впавшего в Германии в кому и оперативно доставленного в Алматы, выразила благодарность лично Шалгинбаеву и всему коллективу центра.

Центр санавиации действует при министерстве здравоохранения. В его задачи входит организация экстренной медицинской помощи населению с использованием воздушного транспорта.



