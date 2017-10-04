В РК создана специальная комиссия для расследования крушения борта санавиации Ан-28

Председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции населения МТСЗН РК - главный государственный инспектор труда РК Ахмади Сарбасов будет лично участвовать в расследовании авиакатастрофы под Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По информации Ахмади Сарбасова, уже создана специальная комиссия Министерства труда и социальной защиты РК для расследования случая крушения борта санавиации Ан-28 под Алматы.

«Буквально через несколько часов я в составе комиссии вылетаю в Алматы для расследования этого случая», - сообщил главный госинспектор труда по телефону.

По его словам, специальная комиссия создана для расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью работников, находившихся на борту самолета. В состав комиссии под председательством Ахмади Сарбасова вошли работодатели и представители работников, а также специалисты Министерства по инвестициям и развитию РК, ответственные за расследование авиакатастроф.

Напомним, самолет санитарной авиации Ан-28, следовавший по маршруту Алматы - Шымкент, пропал с радаров вечером 3 октября. По данным КЧС МВД, воздушное судно потерпело крушение в 28 км от Алматы, санитарный борт загорелся. Все пять человек, находившихся на борту, погибли.

Минздрав рассматривает вопрос об оказании моральной и материальной помощи родственникам погибших в авиакатастрофе.