В Астане будут внедрять новую коммерческую модель школьных перевозок

В настоящее время в нескольких школах, влияющих на дорожное движение, проводится работа по внедрению новой модели, сообщил на брифинге в понедельник в СЦК руководитель городского Управления пассажирского транспорта Бекмырза Игенбердинов, передает официальный сайт столицы.

«Для этого разработали опросники для родителей, чтобы узнать, готовы ли они какую-то условную сумму платить для того, чтобы его ребенка перевозили из дома в школу и обратно шесть дней в неделю. И, когда мы получим все данные, уже сможем организовать какие-то регулярные маршруты от жилых комплексов до школы и в обратном направлении. Я думаю, это будет очень удобно. Потому что родители, заплатив за перевозку своего ребенка, знают, что она осуществляется квалифицированными водителями, есть сопровождающее лицо, валидация. То есть дети будут заходить в автобусы, и родители будут через приложение видеть, что его ребенок сел в автобус и вышел. Соответственно, родитель может отслеживать его движение», - рассказал Б. Игенбердинов.

В ближайшее время пилотный проект будет организован в двух школах. Для этого будут использованы автобусы, перевозившие детей на ЭКСПО.